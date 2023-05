Marcelo elogia trabalho de Vitorino na OIM e acredita que ainda irá servir Portugal no futuro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta segunda-feira o trabalho de António Vitorino como diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), considerando que foi excelente e imprimiu "nova dinâmica" a esta organização.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a convicção de que António Vitorino "terá mais oportunidades de pôr as suas capacidades pessoais e profissionais ao serviço de Portugal e do mundo".

O antigo ministro e comissário europeu retirou esta segunda-feira a sua candidatura à reeleição como diretor-geral da OIM, após ter perdido a primeira votação para a norte-americana Amy Pope.