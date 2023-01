A justificação surgiu num comunicado do site oficial da Presidência: “A certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias”. No mesmo comunicado acrescenta-se que “tendo presente que, em 2021, o TC formulou, de modo muito expressivo, exigências ao apreciar o diploma sobre a morte medicamente assistida – que considerou inconstitucional – e que o texto desse diploma foi substancialmente alterado pela Assembleia da República, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva do decreto […] para assegurar que ele corresponde às exigências formuladas em 2021”.









