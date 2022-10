Marcelo Rebelo de Sousa dá condolências à Presidente da Índia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências ao seu homólogo da Índia, Droupadi Murmu, pelas vítimas mortais em consequência da queda de uma ponte suspensa em Morbi, no oeste do país.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Droupadi Murmu "uma mensagem de sentidas condolências e uma palavra de conforto e solidariedade para com as famílias das vítimas da queda de uma ponte no estado de Gujarate".

As autoridades indianas elevaram já para 60 o número de vítimas mortais em consequência da queda de uma ponte suspensa, uma infraestrutura reaberta ao público há quatro dias.