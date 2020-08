Marcelo espera que Portugal integre listas de países sem restrições a turistas até final do mês

O Presidente da República disse hoje ter esperança de que Portugal integre, até ao final de agosto, as listas de países sem restrições relacionadas com a covid-19, em termos de circulação de turistas, incluindo o Reino Unido.

"Tenho esperança de que, com o correr dos dias e até ao final do mês, haja a passagem integral das listas piores ou intermédias para as melhores listas em termos de turismo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no Porto Santo, arquipélago da Madeira, onde termina hoje um curto período de férias.

O chefe de Estado vincou que o turismo está a aumentar, ainda que lentamente, e, por outro lado, salientou que a situação pandémica em Portugal tem evoluído positivamente, o que favorece o levantamento de restrições à circulação de pessoas.