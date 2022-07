O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou esta segunda-feira, na cerimónia evocativa do 190º aniversário da Entrada no Porto do Exército Liberal, que não há “verdadeira liberdade” sem “saúde, educação e solidariedade social”.









“Sem a liberdade, a liberdade no pensamento, a liberdade na ação, a liberdade na palavra, a liberdade na escolha e no controlo daqueles que nos representam, não se respeita cada uma e todas as pessoas, mas sem os direitos, a saúde, a educação, a solidariedade social, à não condenação à pobreza, não há verdadeira liberdade”, afirmou o Presidente.

O chefe de Estado exaltou ainda o papel dos militares na História do País. “As revoluções, tal como as guerras civis, marcaram momentos de mudança e, nesses momentos, as nossas Forças Armadas estiveram sempre presentes”, frisou Marcelo, para adiantar que “quando lutaram pela liberdade contra o que a proibia, souberam depois retirar-se para serem seus garantes e não seus proprietários”.