Marcelo exige regras claras para o ‘Avante!’

A poucos dias da realização da Festa do ‘Avante!’, o Presidente da República exigiu à Direção-Geral da Saúde (DGS) regras claras e rigorosas para o evento organizado pelo PCP na Quinta da Atalaia, no Seixal.









O assunto foi abordado por Marcelo Rebelo de Sousa durante uma visita ao concelho de Monchique, no Algarve. “Não se conhece a posição das autoridades sanitárias sobre as regras que entendem que devem presidir à realização. Isto é, não há conhecimento atempado, não há clareza, porque para haver clareza é preciso conhecer as regras, e não se pode saber se há respeito pelo principio da igualdade em relação ao que aconteceu ou venha a acontecer”, referiu o Chefe de Estado, num claro sinal de insatisfação quanto à forma como está a ser gerido o assunto em redor do evento que já está a levantar muita contestação por parte de moradores locais (ver pormenores).

Em tom ríspido para com a atuação da DGS, que representa o Estado na luta contra a pandemia de Covid-19, Marcelo lamenta que se tenha chegado a tão poucos dias da realização do evento que atrai milhares de pessoas “sem conhecer as regras do jogo”.





No entender do Presidente, a falta de clareza sobre como vai decorrer a Festa do ‘Avante!’ “não é bom para ninguém, não é bom para o Estado e não é bom para quem organiza”, até porque considera que “a indefinição de regras não é bom para a credibilidade que é fundamental neste momento”.





Depois do raspanete à DGS, Marcelo garantiu que “crise que envolva dissolução [do Parlamento] não haverá”, porque “depende do Presidente, não depende de mais ninguém”. Apelou ao “bom senso” e voltou a deixar no ar a recandidatura ao cargo que ocupa. Antes de jantar com os autarcas do Algarve, bebeu um ‘shot’ de aguardente de medronho e, pouco depois, água captada nas Caldas de Monchique.

DGS recusa revelar conteúdo do parecer técnico



Em comunicado de imprensa difundido ao princípio da noite de domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) comunica que já entregou a versão final do “parecer técnico para a realização da Festa do ‘Avante!’”, mas esclarece que “não divulgará o conteúdo” do mesmo, à semelhança do que tem acontecido com outros. Acrescenta que caberá “à entidade organizadora fazê-lo, se assim o entender”.