Marcelo exprime "solidariedade ao povo moçambicano" após ataque a missão católica em Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, exprimiu esta quarta-feira "a sua solidariedade ao povo irmão moçambicano", após um ataque armado a uma missão católica no norte de Moçambique na terça-feira.

"O Presidente da República exprime a sua solidariedade ao povo irmão moçambicano, no momento em que mais um ataque terrorista causou vítimas inocentes no norte do país, esperando que a paz possa rapidamente voltar aquela importante região", lê-se no 'site' da Presidência.

Fonte da congregação das Irmãs Combonianas, em Itália, anunciou hoje que uma freira italiana foi morta durante um ataque à missão católica em Chipende, no extremo norte da área que faz parte da diocese de Nacala.