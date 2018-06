Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo fala com Putin de um possível jogo entre Rússia e Portugal

"Não pode haver dois vencedores, ou ganha um ou outro", brincou o Presidente da República.

17:38

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, brincou hoje com o presidente russo, Vladimir Putin, face à possibilidade de Portugal e Rússia se defrontarem no Mundial2018 de futebol.



"Parece inevitável que nos defrontemos [as seleções de Portugal e da Rússia]... não há amizade que resista, porque não pode haver dois vencedores, ou ganha um ou outro", brincou o Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se hoje no Kremlin com Vladimir Putin, antes de os dois chefes de Estado assistirem ao jogo entre Portugal e Marrocos, da segunda jornada do grupo B do Mundial2018, em Moscovo.



O Presidente da República 'colocou' em cima da mesa a possibilidade de a seleção portuguesa, campeã europeia, defrontar a Rússia nos oitavos de final, visto que os dois primeiros dos grupos A e B se cruzam nessa fase da prova.



"Mas, seja qual for o resultado desse jogo, se vier a acontecer, espero que as nossas relações diplomáticas não sofram com isso", sugeriu, em jeito de brincadeira, Marcelo Rebelo de Sousa, numa transcrição difundida pela Presidência russa.



O chefe de Estado português lembrou ainda que Portugal conta com Cristiano Ronaldo, já o melhor marcador da competição, embora também tenha sublinhado que a Rússia "tem tido um jogo excelente" e "joga em casa".



A Rússia está com pé e meio nos 'oitavos', depois de ter ganhado os dois primeiros jogos.



"Assim será, não haverá qualquer dano às nossas relações, seja qual for o resultado", respondeu Vladimir Putin às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que o desporto tem a capacidade de "juntar países e povos".



Vladimir Putin também deixou elogios à seleção de Portugal: "uma das mais brilhantes da Europa e do mundo, e na Rússia tem muitos adeptos"



A Rússia é a anfitriã do Mundial2018 de futebol, que teve início em 14 de junho e decorre até 15 de julho.