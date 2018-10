Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo fala em tempos de "xenofobia, chauvinismo e radicalismo" que é preciso combater

Presidente da República foi esta terça-feira galardoado com o prémio Fernández Latorre.

19:28

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta terça-feira que se vivem tempos de "dificuldades económico-financeiras, mudança tecnológica, intolerância, xenofobia, chauvinismo e radicalismo" que parecem "regressar a um século atrás".



Na cerimónia de entrega do prémio Fernández Latorre, do jornal A Voz da Galiza, na Corunha, em Espanha, o chefe de Estado realçou que celebrar Fernández Latorre é celebrar a "liberdade, a tolerância, o diálogo, a democracia e a comunicação social livre e resistente", num momento a que se assiste a "radicalismos a que muitos chamam de populismo".



"Radicalismos que parecem regressar a um século atrás, repetindo os mesmo erros cujos custos conhecemos na vida das nossas sociedades um pouco por todo o mundo. Há que resistir a essa tentação e a melhor forma de resistir é combater as causas económicas e sociais desses radicalismos populistas e combater o subdesenvolvimento, a exclusão, as desigualdades na educação, na saúde e na solidariedade social", vincou.



O Presidente da República foi esta terça-feira galardoado com o prémio Fernández Latorre, atribuído em memória do fundador do jornal A Voz da Galiza, pela promoção das relações bilaterais entre Espanha e Portugal.



A distinção de Marcelo Rebelo de Sousa, na 60.ª edição deste prémio, foi concedida em reconhecimento do seu contributo para a promoção das relações bilaterais entre a Espanha e Portugal e decidida por unanimidade pelo Conselho de Curadores do galardão, que tem um valor de 10 mil euros.



Na sua decisão, o júri considerou que personalidades como o chefe de Estado português fizeram com que as relações transfronteiriças entre Espanha e Portugal sejam agora "um modelo de coesão" para a União Europeia.



Marcelo Rebelo de Sousa é descrito como "um incansável promotor" das relações bilaterais ibéricas, desde os seus tempos de comentador televisivo.



Marcelo Rebelo de Sousa entrega prémio Fernández Latorre à Comunidade Vida e Paz

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta terça-feira que vai entregar o prémio Fernández Latorre, atribuído em memória do fundador do jornal A Voz da Galiza, num valor de 10 mil euros, à Comunidade Vida e Paz.



Durante a cerimónia de entrega do prémio, na Corunha, Espanha, o chefe de Estado explicou que decidiu dar o valor do prémio à Comunidade Vida e Paz, associação que luta pela integração de pessoas sem-abrigo, porque é uma causa que lhe é "muito cara".



"Tem inspiração cristã [associação], mas trabalho com espírito aberto e ecuménico na alimentação, na saúde, na saúde mental, na habitação e na inclusão social. Estou certo de que Fernández Latorre compreenderia como a liberdade, a democracia e a paz social exigem um mundo mais justo e fraternal que, centenas de jovens, constroem todos os dias apoiando os sem-abrigo deste tempo", ressalvou.



Marcelo Rebelo de Sousa considerou uma "honra" receber este prémio porque Fernández Latorre foi uma "personalidade singular, militar, dirigente partidário, governante regional, ativista e idealista" que lutou por "mais direitos fundamentais, mais justiça social e mais abertura à mudança e ao futuro".



Na página oficial da Comunidade Vida e Paz lê-se que a sua missão é "acolher pessoas em condição de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção".



O prémio foi entregue ao Presidente da República pelo rei de Espanha, Felipe VI.