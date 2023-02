Marcelo falou com Moedas sobre incêndio na Mouraria e lamentou perda de vidas humanas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou sábado à noite com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para "se inteirar das consequências" do incêndio na Mouraria , lamentando a perda de vidas humanas.

"O Presidente da República falou esta noite com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para se inteirar das consequências do incêndio esta noite na Mouraria, lamentando a perda de vidas humanas e inteirando-se da situação das pessoas afetadas", pode ler-se numa mensagem enviada à agência Lusa sábado à noite a propósito do incêndio num prédio na Mouraria que fez dois mortos e 14 feridos.

Segundo a mesma nota, Carlos Moedas, que estava acompanhado do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, "explicou a Marcelo Rebelo de Sousa os contornos conhecidos daquele lamentável incêndio, bem como das iniciativas já tomadas pela câmara municipal para alojar e acompanhar a situação das pessoas afetadas".