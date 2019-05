Marcelo felicita Benfica após conquista do título no Estádio da Luz

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo o Benfica pelo 37.º título nacional, após golera o Santa Clara por 4-1."Dirigi as minhas felicitações aos vencedores nos anos do meu mandato, em todas as competições, nomeadamente na Liga e numa em que tradicionalmente o Presidente da República preside, na Taça de Portugal. Por isso, agora aproveito para felicitar o Sport Lisboa e Benfica", confessou Marcelo.Recorde-se que o Benfica precisava de apenas um empate, este sábado, para se sagrar campeão.