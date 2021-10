Marcelo felicita José Maria Neves presidenciais em Cabo Verde e está certo de que se manterão "excelentes relações"

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje José Maria Neves, eleito Presidente da República de Cabo Verde, e manifestou-se certo de que se manterão "excelentes relações" bilaterais.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "falou, esta noite, com os dois candidatos mais votados nas eleições presidenciais de hoje em Cabo Verde, José Maria Neves e Carlos Veiga, tendo-os saudado pelo desenrolar das eleições".

O chefe de Estado português felicitou o Presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, pela vitória, "certo da continuação das excelentes relações entre os dois países e os dois povos irmãos, e desejando-lhe as maiores felicidades no exercício de tão importante mandato", lê-se na mesma nota.