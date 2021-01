Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato mais votado no círculo eleitoral de Castelo Branco nas eleições presidenciais deste domingo, com 62,13% dos votos, quando estão apurados os resultados de todas as 120 freguesias.



O candidato foi também o mais votado no círculo eleitoral de Guarda com 64,04% dos votos (apuradas as 242 freguesias), em Vila Real, com 63,50% dos votos, (197 freguesias) e em Viseu com 65,25% dos votos (277 freguesias).

Ver comentários