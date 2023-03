Marcelo insiste que arrendamento coercivo das casas devolutas "ganharia em ser repensado"

O Presidente da República defendeu hoje que o arrendamento coercivo das casas devolutas anunciado pelo Governo "ganharia em ser repensado", manifestando a esperança de que PS e PSD cheguem a acordo para resolver problemas da habitação.

Em declarações à RTP, à porta do aeroporto de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa especificou ao que se estava a referir quando, na redação do Correio da Manhã TV (CMTV), se referiu às "leis-cartazes", que proclamam princípios que não são para ser executados.

Questionado sobre as "leis-cartazes", o chefe de Estado respondeu: "Sobre o arrendamento coercivo, desde há uma semana que eu digo a mesma coisa, ainda há muito debate a fazer no parlamento, o que foi anunciado ganharia em ser repensado porque as câmaras já disseram que não vão ajudar, não têm meios para poder ajudar na descoberta de casas devolutas e, depois, o sistema é muito burocrático e pesado".