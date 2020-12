Marcelo Rebelo de Sousa entregou esta quarta-feira as assinaturas para a recandidatura à presidência, no Tribunal Constitucional de Lisboa.O Presidente da República garante que quer fazer uma campanha eleitoral "pela positiva" e que não irá atacar os outros candidatos, acrescentando que terá um orçamento de 25 mil euros.Marcelo agradeceu a todos os que o ajudaram a obter as assinaturas e sublinha que dirá exatamente o que pensa sobre o futuro do País.