O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou esta quarta-feira que a divulgação da promulgação do decreto-lei do Governo que regula a Lei da Nacionalidade dos descendentes de judeus sefarditas só se atrasou por ter ido a “referenda ministerial e para publicação”.O chefe de Estado garantiu que já tinha promulgado o diploma no dia 9 de março, mas “há sempre um certo tempo, daí só agora vir a ser divulgada”.O Presidente da República deu nota de que “teve de se apurar se não havia ali nenhum problema com a competência da Assembleia da República”, que ainda não está constituída, confirmando “que era possível ao Governo, mesmo sem a intervenção” do hemiciclo, “exigir [na lei] requisitos de ligação efetiva a Portugal”, concluiu.