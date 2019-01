Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo na estrada dá voz aos camionistas

Presidente defende que motoristas de pesados possam reformar-se aos 60 anos.

Por José Castro Moura | 01:30

Marcelo Rebelo de Sousa viajou de Lisboa ao Porto num camião de mercadorias. Uma viagem, ao longo de mais de seis horas, para "criar um clima de atenção" para os problemas que estes profissionais enfrentam.



"A minha preocupação, quando falo na proximidade, é estar junto dos problemas e de situações que são muitas vezes desconhecidas", disse Marcelo ao repórter do CM que viajou com o presidente durante uma parte do percurso pela estrada nacional, para evitar as portagens.



Em Condeixa-a-Nova, o Chefe de Estado almoçou com um grupo de camionistas antes de prosseguir viagem com uma mulher ao volante, Alexandrina Santos. Pelo caminho houve tempo para ouvir muitas "queixas" dos que diariamente percorrem centenas de quilómetros.



Uma das principais reivindicações é a idade de reforma, "muito avançada para as aptidões físicas", segundo Fernando Frazão, o motorista que levou o Presidente de Lisboa até à região Centro.



"Estou a imaginar com 63 anos o que é a responsabilidade de estar à frente de uma bizarma destas" respondeu Marcelo, que acabaria por defender publicamente, já no Porto, a baixa da idade de reforma para os 60 anos para camionistas.



PORMENORES

Fernando Frazão

O presidente da Associação Motoristas do Asfalto desafiou Marcelo Rebelo de Sousa em dezembro a fazer a viagem num pesado de mercadorias. O percurso iniciou-se em Lisboa.



Alexandrina Santos

É motorista de pesados há 19 anos e foi a mulher que conduziu o Presidente de Condeixa-a- -Nova ao Porto. "É um orgulho e uma felicidade" disse ao CM.



Portagens

"Fazem a diferença" na vida de quem conduz, admitiu o Presidente evitando emitir uma opinião concreta sobre a questão.