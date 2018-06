Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo não esquece roubo em Tancos

Presidente diz que “a memória não prescreve” em casos como o do roubo de armas.

Por Wilson Ledo | 10:52

Depois do aviso no ‘site’ da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa reforça que o caso de Tancos não é para esquecer. O chefe de Estado diz só ficar descansado quando forem apuradas responsabilidades.



"Há uma investigação judicial em curso, há um ano. É para lembrar que a memória não prescreve. Qualquer que seja o resultado, importa que os portugueses conheçam o resultado", afirmou ontem.



Na quinta-feira assinalou-se um ano desde que foi roubado material de guerra em Tancos. O mesmo haveria de aparecer a poucos quilómetros do local, em outubro, após denúncia anónima.



Marcelo Rebelo de Sousa rejeita que a nota seja um recado à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o Ministério Público tem em curso uma investigação a este caso. "O presidente não se envolve no tempo da Justiça. Limita-se a dizer em voz alta o que os portugueses pensam em voz baixa", rematou.



Em causa estão suspeitas de crimes de associação criminosa, tráfico internacional de armas e terrorismo internacional.



O Presidente da República falava durante uma visita às instalações da OGMA, empresa aeronáutica que assinalou 100 anos de existência e onde o Estado tem uma fatia de 35%, através da Empordef.



No seu discurso em Alverca, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu umas Forças Armadas com "maior peso" nas missões internacionais e lembrou que Portugal "nunca suscitou dúvidas" entre os seus aliados.