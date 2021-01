Marcelo não fala sobre jornalistas vigiados, mas acha " importante a iniciativa da PGR de apurar o que se passou"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo e Sousa, reagiu, esta sexta-feira ao caso dos jornalistas vigiados pelo Ministério Público e afirma que acha "importante a iniciativa da PGR de apurar o que se passou".Marcelo acrescentou que "aquilo que possa ser feito no quadro do processo criminal deva ser feito".Às questões dos jornalistas, o Presidente da República recusou prestar declarações: "percebo perfeitamente aquilo que preocupa todos e, nomeadamente, a comunicação social, mas não me quero pronunciar sobre o caso concreto".