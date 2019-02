Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo: "O papel do Presidente é convidar a caminhos de entendimento"

Presidente foi questionado sobre se teve alguma influência nas negociações do Governo com professores e enfermeiros.

19:26

O Presidente da República defendeu esta segunda-feira que o seu papel é "convidar a caminhos de entendimento", quando questionado se teve alguma influência ou envolvimento nas negociações e no diálogo do Governo com professores e enfermeiros.



"A função de um Presidente da República como entidade arbitral é convidar a caminhos de entendimento, na expectativa de que eles possam ir o mais longe possível", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, durante uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa.



Sem responder diretamente à questão sobre o seu eventual envolvimento nas negociações com professores e enfermeiros, o chefe de Estado lembrou a intervenção que fez na quinta-feira, em que apelou a "convergências para além daquilo que parecem ser as posições estanques", perante uma plateia com representantes de várias áreas da saúde.



"Eu estava a pensar na saúde em particular, mas em geral na sociedade portuguesa os caminhos do entendimento devem ser sempre aprofundados. Depois se verá qual a capacidade de entendimento, o grau de entendimento", acrescentou.



Especificamente sobre o caso da contagem do tempo de serviço dos professores, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a "comentar o otimismo ou pessimista pré-negocial" por parte do primeiro-ministro, António Costa, e disse que a sua posição "é muito simples: é esperar".



"Esperar o resultado das negociações. Esperar para ver se se traduz numa lei ou não e esperar para ver o conteúdo da lei. E, portanto, vamos esperar e depois, em função do que venha aparecer ou não, assim decidirei", completou.



O Presidente da República irá aguardar "aquilo que durarem as negociações e que durar depois a decisão do Governo quanto a haver diploma, não haver diploma" e, se for esse o caso, "qual o diploma que faz chegar" às suas mãos.



Na quinta-feira, durante uma homenagem à farmacêutica Odette Ferreira, no Museu da Farmácia, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa deixou o seguinte apelo: "Vamos procurar as convergências para além daquilo que parecem ser as posições estanques, que são cruciais num determinado momento, e depois se chega à conclusão de que não têm importância nenhuma no fluir da história - nenhuma, rigorosamente nenhuma, a não ser momentaneamente o prazer do ego de um ou outro protagonista".



Nessa iniciativa também discursou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, e na assistência estava a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, que o chefe de Estado cumprimentou à chegada, dizendo: "Eu vejo esta senhora todos os dias, de manhã, à tarde, à noite".



Hoje, à margem da cimeira União Europeia-Liga Árabe, em Sharm el-Sheikh, no Egito, o primeiro-ministro, António Costa, assumiu "algum pessimismo" em relação ao reinício das negociações entre o Governo e os sindicatos de professores, tendo em conta as "declarações de total intransigência" do secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.