Marcelo "obrigado a promulgar" diploma da eutanásia diz que o vai fazer ainda esta semana

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que vai promulgar o diploma da eutanásia entre esta terça e quarta-feira. O Presidente da República fez o anúncio no Palácio de Belém ao início desta tarde.

"Obrigado como estou à promulgação, promulgarei entre hoje e amanhã, e enviarei imediatamente para o Parlamento", disse o Chefe de Estado português.





Questionado se irá fazer alguma declaração ou expressar alguma posição sobre esta matéria ao promulgar o decreto do parlamento, o chefe de Estado respondeu: "Não".Esta sexta-feira, a Assembleia da República aprovou o decreto sobre a legalização da morte medicamente assistida pela quinta-vez. De recordar que o diploma já foi alvo de dois vetos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa e dois vetos na sequência de inconstitucionalidades decretadas pelo Tribunal Constitucional."Considera-se morte medicamente assistida não punível a que ocorre por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde", lê-se no decreto.