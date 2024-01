O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta segunda-feira os decretos do Parlamento sobre a escolha de nome próprio neutro e medidas a adotar pelas escolas para a implementação da lei que estabelece a autodeterminação da identidade e expressão de género e que previa, nomeadamente, a instalação de casas de banho mistas.





Sobre as medidas relativas à identidade de género, Marcelo justifica o chumbo do diploma por considerar, como escreve numa nota na página eletrónica da Presidência, que “o decreto não respeita suficientemente o papel dos pais, encarregados de educação, representantes legais e associações por eles formadas, nem clarifica as situações em função das idades”.