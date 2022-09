Este ano Marcelo Rebelo de Sousa escolheu Tavira e a beleza da Ria Formosa para passar as férias de verão. Tal como manda o protocolo, quatro elementos do seu corpo de segurança pessoal acompanharam o Chefe do Estado que desta vez ficou instalado no hotel Vila Galé Albacora.



A estadia e a alimentação dos elementos da segurança de Marcelo, que ficaram no mesmo hotel do Presidente custou 6753 euros, segundo consta no Portal Base dos contratos públicos.









