O Presidente da República considerou esta sexta-feira que o “bom senso” é fundamental no processo de descentralização de competências dos municípios para as freguesias.“A descentralização deve ser feita com equilíbrio, meios, recursos e olhando para a capacidade das freguesias para, efetivamente, poderem exercer os poderes que são transferidos”, disse Marcelo Rebelo de Sousa na abertura do XVIII Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que decorre até amanhã em Braga.