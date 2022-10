No âmbito da polémica sobre a participação da ministra da Ciência na atribuição de apoios a uma instituição da qual o marido faz parte, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou, ontem, a necessidade de rever a lei das incompatibilidades para titulares de cargos políticos, para "encontrar uma solução clara".Na cerimónia do centenário de Agustina Bessa-Luís, elogiou Pedro Passos Coelho, presente no evento: "O País deve esperar muito do seu contributo no futuro."