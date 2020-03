Marcelo pede união à Europa e vai reunir amanhã para debater renovação do Estado de Emergência no País

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, pediu esta segunda-feira união à Europa e anunciou que vai reunir esta terça-feira para debater extensão do Estado de Emergência no País.O pedido foi feito pelo Chefe de Estado esta segunda-feira depois de ter recebido, no Palácio de Belém, as confederações de Comércio e Turismo, numa altura em que se vive a pandemia de coronavírus a nível mundial.Em atualização