Marcelo preocupado com situação no Hospital São Francisco Xavier e espera solução rápida

O Presidente da República manifestou esta sexta-feira preocupação com a situação no Hospital São Francisco Xavier e alertou que "a pior coisa" que poderia acontecer era uma "radicalização de posições", esperando uma solução "antes do começo de agosto".

Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar preocupado com "a falta de acordo entre os profissionais de saúde e os responsáveis do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Hospital de São Francisco Xavier".

"Isso preocupa todos nós, preocupa os portugueses porque a pior coisa que poderia existir neste momento em que vamos entrar no mês de agosto era uma radicalização de posições, haver um beco sem saída", defendeu.