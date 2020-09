O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou esta sexta-feira o líder do PSD, Rui Rio, que caso a esquerda chumbe o Orçamento do Estado (OE) de 2021 terá de ser a “oposição que ambiciona ser governo”, o PSD, a viabilizar o OE. O recado foi dado no Algarve, a poucas dezenas de quilómetros de distância do local onde Rio apresentou uma moção de apoio a uma eventual recandidatura de Marcelo à Presidência da República.









A proposta, assinada por todos os membros da comissão política nacional do PSD, com Rio à cabeça, foi apresentada durante a reunião do conselho nacional do PSD, que decorria esta sexta-feira à noite, em Olhão.

O apoio surgiu pouco depois de Marcelo ter pedido “bom senso” ao líder social-democrata. “Para mim é óbvio que o OE tem de ser aprovado. É esta a altura de provocar uma crise? Que diabo!”, desabafou Marcelo. Reconhecendo que ao PSD pode “custar muito viabilizar o OE”, o Chefe de Estado argumentou que “importa aprovar o Orçamento”, lembrando que viabilizou “três orçamentos do primeiro-ministro António Guterres”, com o PSD “sublevado e parte do eleitorado a protestar”. Na ausência de um acordo com a geringonça, “tenho a certeza que a oposição pensará o que eu pensei”, reforçou o Presidente da República.

JSD quer união à direita



O líder da JSD, Alexandre Poço, levou ao conselho nacional uma proposta de coligação à direita (PSD, CDS e IL) para as eleições autárquicas de 2021.





CDS apoia Rui Moreira



O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, apoia uma recandidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto, mas defende uma frente de direita com PSD.





Reunião adiada



A Covid-19 forçou a adiar a reunião do novo conselho nacional do PSD saído do congresso de fevereiro. Prevista para março, só se realizou esta sexta-feira.