Presidente da República promulga decreto que aprova lei antidopagem no desporto

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o decreto da Assembleia da República que aprova a lei antidopagem no desporto. O anúncio foi feito no site da presidência e revoga a a Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto.



Foi também promulgado o decreto da Assembleia da República sobre a alteração às regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local. "Verificando-se que a objeção quanto ao momento eleitoral – as eleições autárquicas –, foi devidamente tomado em conta, mas também que a matéria substancial questionada – que continua a merecer as mesmas reservas –, acabou por ser confirmada", pode ler-se no comunicado.