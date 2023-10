Marcelo promulga novo jogo da Santa Casa mas avisa para "problemática da adição"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que cria um novo jogo social, o "Eurosorteio", mas alertou que a problemática da dependência dos jogadores deveria levar a menor oferta deste tipo de apostas.

Numa nota colocada esta quinta-feira no seu portal oficial na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a promulgação com o facto de as receitas do novo jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa serem destinadas a "objetivos eminentemente sociais" que "deveriam também ser canalizadas para o tratamento e prevenção de comportamentos aditivos".

"Não obstante a recentemente evidenciada problemática da adição ao jogo, que deveria normalmente levar a menor e não a maior oferta, bem como a experiência passada em que novos jogos provocaram uma queda de outros anteriores, mas considerando igualmente os objetivos eminentemente sociais das receitas recolhidas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que deveriam também ser canalizadas para o tratamento e prevenção de comportamentos aditivos, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que cria o jogo social do Estado denominado 'Eurosorteio' e autoriza a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a proceder à respetiva exploração em regime de exclusividade para todo o território nacional", lê-se na nota do Palácio de Belém.