O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 48 horas após o receber em Belém, considerando que “seria incompreensível” retardá-lo, mas desafiou o Governo a clarificar três pontos.



Numa nota no site da Presidência da República, Marcelo apontou que “a intenção tem aspetos positivos mas levanta dúvidas em três aspetos que importa ter em atenção: o tempo, a ideia da direção executiva e a conjugação entre a centralização nessa direção e as promessas de descentralização da Saúde”.









