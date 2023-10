Marcelo quer ajuda em África para suster migração

A migração foi um ponto de discórdia entre os países europeus na reunião do Grupo de Arraiolos, esta sexta-feira, no Porto, mas o Presidente da República apontou que a solução está em África e deixou um recado: “Era bom que países europeus que se queixam tanto do fenómeno ajudassem Portugal lá, para não enfrentar o problema cá”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, aludindo às forças militares portuguesas que combatem em conflitos no continente.









Os 14 chefes de Estado apontaram a uma Europa que seja “uma potência global”, apoiaram a Ucrânia, mas ainda houve dúvidas quanto a mudanças de tratados.

Sobre Portugal, Marcelo mostrou-se “preocupado” com os problemas da Saúde, que acompanhou durante a reunião, e garantiu que vai tentar “manter o diálogo até ao limite do possível”.