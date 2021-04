Marcelo quer alargar apoios aos cuidadores informais e deixa aviso ao Governo

O Presidente da República pediu este sábado ao Governo que use o dinheiro da bazuca europeia para "pôr em prática a lei" que atribui subsídios e tempos de descanso aos cuidadores informais, defendendo que este "apoio deve ser alargado a todo o País", afirmou Marcelo durante uma visita à residência de um casal em que marido é cuidador informal da companheira demente, em Lisboa.Marcelo esteve com o homem de 68 anos e a sua mulher, de 71, inteirando-se das dificuldades, uma vez que a capital é um dos 30 concelhos que ainda não são abrangidos pelo apoio. "Isto toca muitas famílias. É preciso ir traduzindo, por exemplo, no plano de recuperação que aí vem, o reconhecimento" deste problema, declarou, lembrando que "um terço dos portugueses já foi cuidador ou teve contacto com essa realidade".A criação do Estatuto do Cuidador Informal foi uma causa abraçada desde início pelo Presidente, e todos os partidos com assento parlamentar aprovaram a medida. Há um ano foi lançado um projeto-piloto de apoios sociais a estas situações que ainda só chegam a alguns municípios.Em tempo de Páscoa e em véspera da segunda fase de desconfinamento, Marcelo apelou aos portugueses "para fazer tudo o que estiver ao alcance para que não suba a transmissibilidade e para que o número de casos, de internados e internados em Cuidados Intensivos estabilize ou diminua". "Abril tem de correr bem, para que não haja recuos que seriam dramáticos", reforçou".O Presidente revelou que vai passar a Páscoa sozinho, "muito provavelmente em Belém a ler diplomas legais e a prepara o discurso do 25 de Abril". "Será talvez o domingo de Páscoa mais monótono da minha vida", concluiu.