Marcelo quer "ilações políticas mais vastas" sobre condições de imigrantes em Portugal

O Presidente da República considerou esta quinta-feira que deve haver "consequências e ilações politicas mais vastas" sobre as condições em que vivem os trabalhadores imigrantes em Portugal, com avaliação por antecipação de outros casos semelhantes ao de Odemira.

Em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "há aqui problemas sociais de fundo que não têm a ver com ser-se de direita ou ser-se de esquerda, tem que ver com a dignidade das pessoas para as quais tem de se olhar".

Questionado se é suficiente a assinatura de protocolos para resolver problemas de habitação dos trabalhadores agrícolas de Odemira e o levantamento da cerca sanitária em duas freguesias daquele concelho do distrito de Beja, o chefe de Estado respondeu: "Não".