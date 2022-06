Com cerca de dois milhões de pessoas em situação de pobreza em Portugal, o Presidente da República alertou o Governo que é preciso agir já.





“Quem decide tem de decidir. E quem decide é o Governo. Esperemos que o Governo decida, rapidamente, quanto à estratégia e delegação de responsabilidades quanto a esta página que tem de ser escrita”, disse esta sexta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se ao combate à pobreza no País. Para o chefe de Estado, deve ser criada “uma estratégia global”, com uma espécie de comissário que assuma a liderança do plano, tal como já acontece no caso das pessoas em situação de sem-abrigo, e não apenas uma estratégia para cada instituição.