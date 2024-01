Marcelo reage à crise política: "Presidente não tem poder constitucional sobre a Madeira"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou a crise política instalada na Madeira após o arranque de uma megaoperação da Polícia Judiciária na região."O Presidente da República não tem poder constitucional sobre a Madeira", esclareceu.

Quando questionado sobre a possibilidade de antecipar as eleições ou escolher um novo representante, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não vai "antecipar cenários". "Esta é a realidade que existe. Eu não posso construir cenários para além da realidade", acrescentou.



O Presidente disse ainda que "as instituições judiciais funcionarem é um bom sinal para a democracia. E para a política também é bom. Faz parte das regras do jogos qualquer cidadão saber que não está acima da lei", reforçando que a situação representa um exemplo da confiança dos portugueses nas instituições.