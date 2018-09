Marcelo Rebelo de Sousa acredita na aprovação do Orçamento de Estado

Presidente da República afirma que a não aprovação do OE implicaria uma crise política e isso não é bom para o país.

Marcelo Rebelo de Sousa está esta terça-feira no norte do país para assinalar os 100 anos da Associação Humanitária da Cruz de Malta na Maia, Porto, e falou aos jornalistas.O Presidente da República afirma que acredita que o novo Orçamento de Estado vá ser aprovado. "Vamos ver o que sair no Orçamento de Estado", afirma."O país não deseja uma crise política por causa do Orçamento. Isso implicaria eleições antecipadas e isso não é bom para Portugal, isso não vai acontecer e por isso acredito que o Orçamento vai ser aprovado", explica.Sobre o facto de Portugal se encontrar no 10º lugar dos países mais democráticos do mundo , Marcelo afirma: "Verificar que estamos em 10º lugar em todo mundo em termos de democracia é por um lado uma alegria e por outro uma responsabilidade".