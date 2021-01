O Presidente da República admitiu, num debate na RTP para as presidenciais, endurecer as medidas de combate à pandemia, não excluindo um novo confinamento. “Estou preocupado com a situação última”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que “a variante britânica está em Portugal Continental e há uma situação de galope no Reino Unido”. “Há de novo pressão sobre internamentos e cuidados intensivos”. Marcelo diz que “houve um laxismo” no Natal e Ano Novo. O próximo estado de emergência terá oito dias, mas o seguinte deverá ter medidas mais gravosas.









Já no confronto com Tiago Mayan, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Marcelo disse que “não faria diferente” em relação à morte de um cidadão ucraniano pelo SEF. O frente a frente aqueceu quando Mayan acusou Marcelo de ser “ministro da propaganda do Governo”.

“O que move o Presidente é a sua popularidade, só quando baixa é que veta leis”, atirou Mayan. Marcelo ripostou, garantindo que “não é um presidente de um Governo mas dos portugueses”. E confrontou o rival: “Que lei vetaria?”. “Aquele simulacro de democracia que foram as eleições para a CCDR, o senhor é o candidato dos donos disto tudo”, respondeu Mayan.