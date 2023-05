Marcelo Rebelo de Sousa afirma que tem acompanhado "atentamente a situação" da TAP e de João Galamba

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira aos jornalistas que tem acompanhado "atentamente a situação" da TAP e do ministro João Galamba e garantiu que ainda não mudou o pensamento desde a declaração que fez há duas semanas."Depois do que disse há duas semanas não fiz nenhuma declaração sobre a matéria que é um processo e uma situação que acompanho atentamente", garante Marcelo rebelo de Sousa junto ao Palácio de Belém."Não fiz nenhuma declaração a nenhum órgão de comunicação. Quando quiser fazer faço para todos os órgãos de comunicação. Neste momento entendo que não me devo pronunciar", acrescenta.