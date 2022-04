O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu esta segunda-feira mais meios para as Forças Armadas porque, sem estas, “a nossa paz, a nossa segurança, a nossa liberdade, a nossa democracia, sonhos de 25 de Abril, ficarão mais fracas.”



O apelo foi feito durante o discurso do chefe de Estado proferido na sessão solene do 48º aniversário do 25 de Abril, celebrado esta segunda-feira na Assembleia da República.









Ver comentários