Marcelo Rebelo de Sousa aperta António Costa na reunião semanal

As explicações serão pedidas na reunião semanal de Marcelo Rebelo de Sousa com o primeiro-ministro. O CM sabe que o Chefe de Estado não terá gostado da polémica numa altura em que se agrava a situação epidemiológica do País e em que o Governo devia estar concentrado no controlo da pandemia.







“Não me quero pronunciar sobre o tema na base daquilo que conheço, e o que conheço é o que foi publicado na comunicação social”.



Esta segunda-feira, numa vista à Escola Secundária de Benavente, Costa repetiu que o apoio que dá, enquanto benfiquista, à recandidatura de Vieira nada tem a ver com política.





“Não misturo de forma alguma aquilo que são as minhas responsabilidades enquanto agente politico com coisas que rigorosamente nada têm a ver com a minha vida política ou com as minhas funções”, afirmou aos jornalistas, saindo depois irritado e sem responder a mais questões.



Pormenores



Pinto da Costa



“Não sei se, para Vieira, será bom ter como apoiante o responsável pela destruição e falência dos clubes”, disse o presidente do FC Porto ao ‘Jogo’.





Ana Gomes



“Não quero crer que o primeiro-ministro ache que as eleições do Benfica são mais importantes que as Presidenciais”, disse.





Postura distinta



Marcelo terá recusado um convite de António Salvador, do Braga, para integrar a comissão de honra de recandidatura, já como Presidente, sabe o CM.