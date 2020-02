Marcelo Rebelo de Sousa aposta em estreitar laços entre Portugal e Índia

A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa à Índia marca a terceira fase nas relações entre os dois países. É o próprio Presidente da República portuguesa que o sublinha na chegada a Nova Deli.

A primeira, enunciou, começou com a visita de Mário Soares, em 1992, e a segunda com Cavaco Silva, em 2007. Marcelo aterrou no país apostado em fortalecer a "nova fase de relacionamento dos dois países, que se abriu e não vai parar". A Índia apoiou a candidatura de António Guterres às Nações Unidas e Portugal apoia a intenção indiana de vir a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e tem portas abertas na CPLP, numa primeira fase com o estatuto de observador, revelou o Chefe de Estado. "A Índia entende essencial juntar-se a um núcleo crescente de países associados da CPLP."

Marcelo acredita que durante a visita "haverá acordos que vão ser celebrados" nas áreas do saneamento, Saúde, ciência, tecnologia e Defesa e deu como exemplo um da Águas de Portugal para a gestão do sistema de águas em Goa. "Há uma presença de empresas indianas em Portugal que não existia há cinco ou dez anos e que pode e deve aumentar. E vai aumentar."