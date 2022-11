Marcelo Rebelo de Sousa assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Segundo Marcelo, as mulheres têm um papel essencial na sociedade portuguesa "conquistado por mérito próprio, obriga cada um de nós a agir, a denunciar e a impedir toda e qualquer forma de violência contra as mulheres no nosso País", como se pode ler na nota publicada no site da Presidência.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou, esta sexta-feira, à ação de toda a população portuguesa para que se consiga erradicar, de forma efetiva e permanente, todas as formas de agressão contra as mulheres, e não compactuar com "silêncio cúmplices ou cómodas omissões". Declaração foi feita no Dia Internacional