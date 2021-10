O Presidente da República continua a não querer comentar as eleições autárquicas de 26 de setembro, mas avisa que “os partidos vão ter de refletir sobre os resultados” e vai mais longe: “As eleições autárquicas têm uma leitura nacional.”









Numa entrevista esta segunda-feira na TVI, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a deixar o recado de que quer estabilidade política até às legislativas de 2023, mas que isso depende da leitura feita aos resultados das autárquicas. “Já fui líder partidário, já fiz autárquicas. Estas têm leituras locais, mas também nacionais. Já determinaram a demissão imediata de um primeiro-ministro, António Guterres, e de outros”, explicou Marcelo, deixando assim o recado ao Governo de António Costa e aos seus parceiros (PCP e Bloco de Esquerda).

Mas os alertas do Chefe do Estado foram também para o PSD de Rui Rio, do qual já foi líder. “Aquilo que às vezes provoca maior instabilidade é não haver alternativas fortes. A alternativa tem de se preparar para poder ganhar as legislativas”, disse. Marcelo garantiu que, “do que depender do Presidente da República, tudo será feito para que haja estabilidade política até 2023”, até porque “a partir do fim do verão do ano que vem, começa o tempo pré-eleitoral” para a escolha do primeiro-ministro. O Presidente da República apelou ainda para a aprovação dos Orçamentos do Estado do próximo ano, o qual será entregue pelo Governo na próxima segunda-feira, e o de 2023.