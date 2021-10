O Presidente da República avisou esta quarta-feira que um eventual chumbo do Orçamento do Estado (OR) para 2022 "muito provavelmente" conduziria à dissolução do Parlamento e a eleições antecipadas, com "seis meses de paragem na vida nacional".O Chefe do Estado argumentou que "dificilmente o Governo poderia continuar a governar com o Orçamento deste ano dividido por doze, sem fundos europeus".