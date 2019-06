Marcelo Rebelo de Sousa brinda no Mindelo

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu uma "corrida constante" em Cabo Verde.Esta terça-feira, ao segundo dia no país, cumpriu a promessa, ao percorrer as ruas do Mindelo, em São Vicente.Com o calor, Marcelo e António Costa, acompanhados pelos homólogos cabo-verdianos, acabaram a brindar com uma cerveja no Café Lisboa.Costa admitiu que "foi um erro" os vistos de cabo-verdianos para Portugal não terem sido abolidos na década de 1990, mas que tal está em negociação com a União Europeia.No domingo, o presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, deixara esse desafio aos responsáveis portugueses.