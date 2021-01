Marcelo Rebelo de Sousa com mais votos em 2016 nos concelhos com menor poder de compra

Marcelo Rebelo de Sousa obteve mais votos nas eleições de 2016 em concelhos onde o poder de compra é mais baixo do que a média nacional, segundo o portal de dados estatísticos EyeData.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada candidato são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Depois, no mesmo portal, é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde os candidatos tiveram melhores ou piores resultados.

Segundo o EyeData, o atual Presidente da República, que se recandidata ao cargo nas eleições deste domingo, obteve melhores resultados onde o poder de compra por habitante é de 83,03 pontos, face ao índice 100 correspondente à média nacional.

Noutras variáveis económicas, também se verifica que o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem foi de 979,48 euros nos concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa teve melhor prestação nas últimas eleições presidenciais, um número que contrasta com os 1.168,42 euros da média de todo o país.

Também o indicador da produtividade aparente do trabalho das empresas não financeiras fica abaixo da média nacional nos concelhos com melhor prestação de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 (24.123,32 euros), já que se situou nos 20.179,40 euros.

A percentagem de trabalhadores por conta de outrem a tempo parcial também foi inferior nestes concelhos (4,68%) face à média nacional (7,27%).

No caso de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de 2016 é também possível verificar o seguinte:

AMBIENTE

Os concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhores resultados em 2016 tinham uma percentagem de alojamentos servidos por drenagem de águas residuais menor (71,53%) do que a média nacional (84,29%).

Também o consumo de energia elétrica por habitante era menor (3.912,22 kilowatts/hora por habitante) do que a média do país (4.620,76 kWh/hab).

Em termos de resíduos urbanos, é também menor a percentagem dos recolhidos por habitante (456,39 kg) face à média nacional (515,22 kg), o mesmo acontecendo com os resíduos preparados para a valorização e reciclagem (41,45% face 50,17%).

DEMOGRAFIA

Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhores resultados em concelhos com menor densidade populacional (82,43 habitantes por km2 face à média nacional de 111,62) e onde há menor presença de população estrangeira (3,30% face a 5,50% da média nacional em percentagem do total de residentes).

Nestes concelhos onde o atual Presidente da República melhor pontuou em 2016, o número de nascimentos fora do casamento é menor que o da média nacional (49,58% face a 56,76%), os núcleos familiares monoparentais também são menores do que a média (13% face a 15,08%), bem como a população residente em união de facto (4,99% face a 7,10%).

EDUCAÇÃO

Nos concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhores resultados em 2016, a percentagem de empregadores com pelo menos o ensino secundário é menor (43,42%) do que a média nacional (53,23%).

Também a população com mais de 15 anos com pelo menos o ensino secundário é menor (24,89%) do que a média de todo o país (30,53%), mas por outro lado a taxa de retenção no ensino básico é menor (2,52%) face ao resto do país (3,80%).

SOCIEDADE

Marcelo Rebelo de Sousa obteve melhores resultados onde há menos camas de hospital por mil habitantes (1,43) do que a média nacional (3,15), menos médicos por mil habitantes (3,28 face à média do país de 5,39) e menos pessoal ao serviço nos hospitais por mil habitantes (4,13 face aos 12,60 nacionais).

Estes concelhos registam ainda uma menor disparidade de rendimentos mensais em termos de níveis de habilitação (21,13% face à média nacional de 26,15%) e entre profissões (27,98% face a 34,72%).

O número de casamentos não católicos é também menor nos concelhos onde Marcelo Rebelo de Sousa teve melhores resultados em 2016 (60,27% face à média nacional de 69,36%), sendo a criminalidade registada pela polícia também menor que a média do país (251,42 crimes por 10.000 habitantes face aos 314,61 nacionais).

Os espetadores de cinema também são menos (638,18 por mil habitantes) do que a média nacional (1.510,82), bem como o número de empresas com atividades artísticas, de espetáculos desportivas e recreativas (2,64 por mil habitantes face a 3,57 da média do país).