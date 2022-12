Marcelo Rebelo de Sousa considera que Portugal "se aguentou muito razoavelmente" em 2022

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira que Portugal "se aguentou muito razoavelmente" em termos económicos neste ano de 2022, tendo em conta "a situação muito má do mundo".

O chefe de Estado falava nas instalações da RTP, em Lisboa, após ter participado no programa "Natal dos hospitais", a propósito da entrevista do primeiro-ministro, António Costa, à revista Visão, em que anunciou que o défice "não ultrapassará seguramente 1,5%" em 2022 e o crescimento "será, pelo menos, de 6,7%".

Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que o primeiro-ministro "já sabe os números", porque é informado diariamente e faltam só 15 dias para o fim do ano, "portanto, ele não atira ao acaso".

"Ele sabe que isto se aguentou muito razoavelmente, para a situação muito má do mundo, da Europa", considerou o Presidente da República, realçando que no quarto trimestre deste ano "se esperava uma queda que não houve".

Referindo que ainda não leu a entrevista, só viu os títulos, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: "Mas se me dizem que ela é otimista, mas o que é que se esperaria do primeiro-ministro? O que se espera da oposição é que bata. Do primeiro-ministro que diga que está cheio de força para o futuro, tenciona durar quatro anos e que tem trunfos do seu lado para resistir".

Por outro lado, interrogado sobre a perspetiva de uma desaceleração da subida de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), respondeu: "Deixe-me esperar para ver, é o que nós desejamos, mas para depois não se dizer que dá azar e a senhora Christine Lagarde surpreende-nos aumentando mais do que esperando. Eu espero muito isso como presente de Natal para o ano que vem, mas quero ver no sapatinho".





Desafiado a comentar a prestação de Luís Montenegro como presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa retorquiu que "não há uma, há várias oposições" e que "cada uma tem a sua estratégia e o seu estilo".

"E cada uma está a fazer aquilo que eu penso, da sua ótica, que deve fazer, umas mais violentas, outras menos violentas porque ainda têm muito tempo e muito caminho para andar", completou.

Antes, no programa "Natal dos hospitais", o Presidente da República pediu aos portugueses "otimismo realista" e em particular aos que estão doentes desejou "um Natal com esperança, melhorando a saúde do corpo, a saúde da cabeça, do espírito".

A sua previsão é que 2023 terá um começo "mais difícil do que o fim do ano" e espera que o segundo semestre "já seja com menos inflação, isto é, preços mais baixos, maior poder de compra", contando que entretanto termine a guerra na Ucrânia e se encontre energia mais barata.