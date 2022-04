O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, regressou este domingo à feira agropecuária Ovibeja com o retomar da sua tradição pré-pandemia, com beijos, abraços e pedidos para tirar ‘selfies’ e sem máscaras.









Em dia de multidão na feira agropecuária, que em 2020 foi cancelada e no ano passado decorreu online, devido à pandemia de Covid-19, o ‘caminho’ do Presidente da República por entre os ‘stands’ e os pavilhões fez-se devagar.

Com muitos dos visitantes já sem máscara de proteção, o chefe de Estado, também sem ela, não se furtou a ‘dois dedos de conversa’ com quem o abordou. Lembrando que visita a Ovibeja desde antes de ser Presidente da República e, a partir de 2016, nessa condição, Marcelo lembrou aos jornalistas que esta sua tradição só foi interrompida pela pandemia.





A visita foi classificada por Marcelo como “uma experiência única”, porque “não há máscara” e isso “faz a diferença”, admitiu, em declarações na zona de exposição de tratores e outra maquinaria agrícola, ao ar livre.





Uma das tradições do Presidente nas suas visitas anuais à Ovibeja é comprar rifas ao vendedor Carlos. Este domingo, não foi exceção: “Este homem crava-me sempre”, disse o Presidente, comprou 10 rifas e conversou sobre a guerra na Ucrânia e a Covid-19.





Com o lema ‘Como Alimentar o Planeta’, a 38ª edição da feira contou também este domingo com a visita de Rui Rio, líder do PSD. O certame anual da cidade de Beja encerra esta segunda-feira.