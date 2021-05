Marcelo Rebelo de Sousa defende que Portugal continua bem visto no estrangeiro mesmo após Champions no Porto

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, reagiu esta segunda-feira, a partir da Eslovénia, aos aglomerados do fim de semana provocados pela Champions na cidade do Porto.De acordo com o Presidente, não há motivo de preocupação e afirma que mesmo com os aglomerados dos últimos dias "não vamos estragar aquilo que deu tanto trabalho a fazer"."Não há razão nenhuma [para os próximos meses não correrem bem]", afirmou ainda.Marcelo adiantou ainda que Portugal continua bem visto no estrangeiro porque aquilo que é avaliado é o comportamento dos portugueses e esse tem sido positivo.Segundo o Presidente, Portugal vai beneficiar do turismo nos próximos meses.